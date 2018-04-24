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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США рассчитывают тесно сотрудничать с новым правительством Армении

Киев • УНН

 • 12544 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Соединенные Штаты благодарят премьер-министра Армении Сержу Саргсяну, который ушел в отставку, за его вклад в развитие отношений между Ереваном и Вашингтоном и рассчитывают тесно сотрудничать с правительством, сформированным его преемником. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

США рассчитывают тесно сотрудничать с новым правительством Армении

“Мы благодарим премьер-министра Саргсяна по его долгие годы службы и его вклад в прочные отношения между США и Арменией. Мы ожидаем, что демократический процесс по определению его преемника будет осуществлен транспарентно, в соответствии с законодательством Армении и международными обязательствами. Мы рассчитываем работать в тесном сотрудничестве с новым правительством”, — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщал УНН, президент Армении заявил, что к народным волнениям в Армении привели отсутствие надежды на будущее и накопленные социальные проблемы.

Украинские Национальные Новости

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