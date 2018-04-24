США рассчитывают тесно сотрудничать с новым правительством Армении

“Мы благодарим премьер-министра Саргсяна по его долгие годы службы и его вклад в прочные отношения между США и Арменией. Мы ожидаем, что демократический процесс по определению его преемника будет осуществлен транспарентно, в соответствии с законодательством Армении и международными обязательствами. Мы рассчитываем работать в тесном сотрудничестве с новым правительством”, — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщал УНН, президент Армении заявил, что к народным волнениям в Армении привели отсутствие надежды на будущее и накопленные социальные проблемы.