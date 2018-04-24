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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Президент Вірменії: до протестів в країні призвели накопичені соціальні проблеми

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Президент Вірменії Армен Саркісян в понеділок увечері виступив зі зверненням до громадян країни, передає УНН.

Президент Вірменії: до протестів в країні призвели накопичені соціальні проблеми

Як заявив Саркісян, до народних хвилювань в Вірменії привели відсутність надії на майбутнє і накопичені соціальні проблеми.

“Ми не раз говорили, що в країні багато проблем. Відсутність віри в майбутнє, соціальні труднощі, почуття незадоволеності привели до народного руху. Ці фактори для громадян країни є суттєвими. Це історичний момент для нашої батьківщини, пора створити нову Вірменію”, — наводить слова Саркісяна його прес-служба.

Президент також зазначив, що “глибоко цінує мудре рішення Сержа Саргсяна”.

Як повідомляв УНН, рем’єр-міністр Вірменії Серж Саргсян, обраний на цей пост парламентом 17 квітня, в понеділок подав у відставку на тлі посилення акцій протесту опозиції. Мітинги опозиції з вимогою відставки Саргсяна почалися в Єревані 13 квітня.

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