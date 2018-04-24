Президент Армении: к протестам в стране привели накопленные социальные проблемы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Президент Армении Армен Саркисян в понедельник вечером выступил с обращением к гражданам страны, передает УНН.
Как заявил Саркисян, к народным волнениям в Армении привели отсутствие надежды на будущее и накопленные социальные проблемы.
“Мы не раз говорили, что в стране много проблем. Отсутствие веры в будущее, социальные трудности, чувство неудовлетворенности привели к народному движению. Эти факторы для граждан страны являются существенными. Это исторический момент для нашей родины, пора создать новую Армению ”, - приводит слова Саркисяна его пресс-служба.
Президент также отметил, что “глубоко ценит мудрое решение Сержа Саргсяна”.
Как сообщал УНН, ремьер-министр Армении Серж Саргсян, избранный на этот пост парламентом 17 апреля, в понедельник подал в отставку на фоне усиления акций протеста оппозиции. Митинги оппозиции с требованием отставки Саргсяна начались в Ереване 13 апреля.