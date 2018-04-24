Президент Армении: к протестам в стране привели накопленные социальные проблемы

Как заявил Саркисян, к народным волнениям в Армении привели отсутствие надежды на будущее и накопленные социальные проблемы.

“Мы не раз говорили, что в стране много проблем. Отсутствие веры в будущее, социальные трудности, чувство неудовлетворенности привели к народному движению. Эти факторы для граждан страны являются существенными. Это исторический момент для нашей родины, пора создать новую Армению ”, - приводит слова Саркисяна его пресс-служба.

Президент также отметил, что “глубоко ценит мудрое решение Сержа Саргсяна”.

Как сообщал УНН, ремьер-министр Армении Серж Саргсян, избранный на этот пост парламентом 17 апреля, в понедельник подал в отставку на фоне усиления акций протеста оппозиции. Митинги оппозиции с требованием отставки Саргсяна начались в Ереване 13 апреля.