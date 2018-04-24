США розраховують тісно співпрацювати з новим урядом Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Сполучені Штати дякують прем’єр-міністру Вірменії Сержу Саргсяну, який пішов у відставку, за його внесок в розвиток відносин між Єреваном і Вашингтоном і розраховують тісно співпрацювати з урядом, сформованим його наступником. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державного департаменту США.
“Ми дякуємо прем’єр-міністра Саргсяна за його довгі роки служби і його внесок в міцні відносини між США і Вірменією. Ми очікуємо, що демократичний процес по визначенню його наступника буде здійснено транспарентно, відповідно до законодавства Вірменії та міжнародними зобов’язаннями. Ми розраховуємо працювати в тісній співпраці з новим урядом”, — зазначила представник зовнішньополітичного відомства.
Як повідомляв УНН, президент Вірменії заявив, що до народних хвилювань в Вірменії привели відсутність надії на майбутнє і накопичені соціальні проблеми.