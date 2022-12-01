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США рассматривают возможность значительного расширения боевой подготовки ВСУ - CNN

США рассматривают возможность значительного расширения боевой подготовки ВСУ - CNN

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность значительного расширения подготовки украинских военных на американской базе в Германии, в частности, речь идет об обучении до 2500 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, передает УНН.

Цитата

“Если предложение будет принято, это будет означать значительное увеличение не только количества украинцев, которых тренируют США, но и типа подготовки, которую они получают”, — пишет CNN.

Детали

Отмечается, что согласно новой программе, США начнут учить значительно большие группы украинских военных более сложным тактическим приемам ведения боя, в том числе, координации маневров пехоты и артиллерии.

Также издание добавляет, что это будет “гораздо более интенсивное и всестороннее” обучение, чем то, которое Украина получала в Польше или Великобритании.

Напомним 

Нижняя палата парламента Чехии согласовала обучение военных ВСУ на территории страны.

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