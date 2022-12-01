США рассматривают возможность значительного расширения боевой подготовки ВСУ - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность значительного расширения подготовки украинских военных на американской базе в Германии, в частности, речь идет об обучении до 2500 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, передает УНН.
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“Если предложение будет принято, это будет означать значительное увеличение не только количества украинцев, которых тренируют США, но и типа подготовки, которую они получают”, — пишет CNN.
Детали
Отмечается, что согласно новой программе, США начнут учить значительно большие группы украинских военных более сложным тактическим приемам ведения боя, в том числе, координации маневров пехоты и артиллерии.
Также издание добавляет, что это будет “гораздо более интенсивное и всестороннее” обучение, чем то, которое Украина получала в Польше или Великобритании.
Напомним
Нижняя палата парламента Чехии согласовала обучение военных ВСУ на территории страны.