США розглядають можливість значного розширення бойової підготовки ЗСУ - CNN

Цитата

“Якщо пропозиція буде прийнята, це означатиме значне збільшення не лише кількості українців, яких тренують США, але й типу підготовки, яку вони отримують”, — пише CNN.

Деталі

Наголошується, що згідно з новою програмою, США почнуть навчати значно більші групи українських військових більш складним тактичним прийомам ведення бою, в тому числі, координації маневрів піхоти і артилерії.

Також видання додає, що це буде “набагато більш інтенсивне і всебічне” навчання, ніж те, яке Україна отримувала в Польщі або Великій Британії.

Нагадаємо

Нижня палата парламенту Чехії погодила навчання військових ЗСУ на території країни.