США розглядають можливість значного розширення бойової підготовки ЗСУ - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість значного розширення підготовки українських військових на американській базі в Німеччині, зокрема йдеться про навчання до 2500 осіб. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, передає УНН.
Цитата
“Якщо пропозиція буде прийнята, це означатиме значне збільшення не лише кількості українців, яких тренують США, але й типу підготовки, яку вони отримують”, — пише CNN.
Деталі
Наголошується, що згідно з новою програмою, США почнуть навчати значно більші групи українських військових більш складним тактичним прийомам ведення бою, в тому числі, координації маневрів піхоти і артилерії.
Також видання додає, що це буде “набагато більш інтенсивне і всебічне” навчання, ніж те, яке Україна отримувала в Польщі або Великій Британії.
Нагадаємо
Нижня палата парламенту Чехії погодила навчання військових ЗСУ на території країни.