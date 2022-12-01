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США розглядають можливість значного розширення бойової підготовки ЗСУ - CNN

США розглядають можливість значного розширення бойової підготовки ЗСУ - CNN

Київ • УНН

 • 959136 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість значного розширення підготовки українських військових на американській базі в Німеччині, зокрема йдеться про навчання до 2500 осіб. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, передає УНН.

Цитата

“Якщо пропозиція буде прийнята, це означатиме значне збільшення не лише кількості українців, яких тренують США, але й типу підготовки, яку вони отримують”, — пише CNN.

Деталі

Наголошується, що згідно з новою програмою, США почнуть навчати значно більші групи українських військових більш складним тактичним прийомам ведення бою, в тому числі, координації маневрів піхоти і артилерії.

Також видання додає, що це буде “набагато більш інтенсивне і всебічне” навчання, ніж те, яке Україна отримувала в Польщі або Великій Британії.

Нагадаємо 

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