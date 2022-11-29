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США рассматривают возможность признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией – Bloomberg

США рассматривают возможность признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией – Bloomberg

Киев • УНН

 • 915494 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Администрация президента США Джо Байдена взвешивает, следует ли признать российскую частную военную компанию "Вагнера" иностранной террористической организацией. Об этом Bloomberg сообщили два человека, которые знакомы с этим вопросом, передает УНН.

Детали

Как отмечается, признание ЧВК "Вагнера" ​​иностранной террористической организацией позволило США начать уголовное преследование против группы и ее членов и наложить арест на ее активы по всему миру.

Окончательного решения об этом принято не было, сказали собеседники Bloomberg. Белый дом и Госдеп США не прокомментировали информацию.

Добавим 

Институт изучения войны (ISW) пишет, что российские чиновники, вероятно, пытаются сдержать влияние финансиста группы "Вагнера" ​​и "повара путина" евгена пригожина.

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