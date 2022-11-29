США рассматривают возможность признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией – Bloomberg

Детали

Как отмечается, признание ЧВК "Вагнера" ​​иностранной террористической организацией позволило США начать уголовное преследование против группы и ее членов и наложить арест на ее активы по всему миру.

Окончательного решения об этом принято не было, сказали собеседники Bloomberg. Белый дом и Госдеп США не прокомментировали информацию.

Добавим

Институт изучения войны (ISW) пишет, что российские чиновники, вероятно, пытаются сдержать влияние финансиста группы "Вагнера" ​​и "повара путина" евгена пригожина.