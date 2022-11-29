США розглядають можливість визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією – Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена зважує, чи слід визнати російську приватну військову компанію "Вагнера" іноземною терористичною організацією. Про це Bloomberg повідомили дві людини, які знайомі з цим питанням, передає УНН.
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Як зазначається, визнання ПВК "Вагнера" іноземною терористичною організацією дозволило б США розпочати кримінальне переслідування проти групи та її членів та накласти арешт на її активи по всьому світу.
Наразі остаточного рішення про це ухвалено не було, сказали співрозмовники Bloomberg. Білий дім та Держдеп США не прокоментували інформацію.
Додамо
Інститут вивчення війни (ISW) пише, що російські посадовці, ймовірно, намагаються стримати вплив фінансиста групи "Вагнера" і "кухара путіна" євгена пригожина.