США розглядають можливість визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією – Bloomberg

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Як зазначається, визнання ПВК "Вагнера" іноземною терористичною організацією дозволило б США розпочати кримінальне переслідування проти групи та її членів та накласти арешт на її активи по всьому світу.

Наразі остаточного рішення про це ухвалено не було, сказали співрозмовники Bloomberg. Білий дім та Держдеп США не прокоментували інформацію.

Додамо

Інститут вивчення війни (ISW) пише, що російські посадовці, ймовірно, намагаються стримати вплив фінансиста групи "Вагнера" і "кухара путіна" євгена пригожина.