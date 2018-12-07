США объяснили необходимость оставаться в Афганистане желанием избежать второго 11 сентября

“Я бы не рекомендовал покидать Афганистан, потому что, по моему мнению, если мы покинем Афганистан, это не только создаст нестабильность в Южной Азии, но даст террористическим группам возможность планировать и проводить операции против американского народа на территории США, а также наших союзников. Именно в этом и заключается проблема, которую мы пытаемся решить”, — сказал он.

“Если мы перестанем давить на „Аль-Каиду“, ИГ („Исламское государство“) и другие группы в регионе, что мы делаем сейчас, то, по нашим оценкам, через некоторое время они восстановят свои возможности. Если сейчас у них есть намерение, то в будущем у них будут возможности осуществлять то, чего мы стали свидетелями 11 сентября”, — отметил генерал.

США воюют в Афганистане с октября 2001 года, когда президент Джордж Буш-младший приказал нанести ракетно-бомбовые удары по целям в этой стране. Решение было обосновано необходимостью уничтожить группировки “Аль-Каида”, боевики которой за месяц до того — 11 сентября — осуществили теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне, унесшие жизни 3 тысяч человек.

Война в Афганистане обошлась американской казне, по оценкам Пентагона, уже более чем в 680 млрд долларов. В ходе этой кампании погибли около 2,35 тысяч американских военнослужащих, еще свыше 20 тысяч получили ранения. Операция в Афганистане стала самым продолжительным военным конфликтом, в котором когда-либо принимали участие Соединенные Штаты.

Как сообщал УНН, в Пентагоне заявили, что плохо представляют себе продолжение ДСНВ с Россией.