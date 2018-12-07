США пояснили необхідність залишатися в Афганістані бажанням уникнути другого 11 вересня

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Сполученим Штатам необхідно зберігати військову присутність в Афганістані, щоб не допустити терактів на території самих США, як це було 11 вересня 2001 року. Про це заявив у четвер голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Джозеф Данфорд на конференції, організованій газетою The Washington Post, повідомляє УНН.