США пояснили необхідність залишатися в Афганістані бажанням уникнути другого 11 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Сполученим Штатам необхідно зберігати військову присутність в Афганістані, щоб не допустити терактів на території самих США, як це було 11 вересня 2001 року. Про це заявив у четвер голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Джозеф Данфорд на конференції, організованій газетою The Washington Post, повідомляє УНН.
“Я б не рекомендував залишати Афганістан, тому що, на мою думку, якщо ми покинемо Афганістан, це не тільки створить нестабільність в Південній Азії, але дасть терористичним групам можливість планувати і проводити операції проти американського народу на території США, а також наших союзників. Саме в цьому і полягає проблема, яку ми намагаємося вирішити”, — сказав він.
“Якщо ми перестанемо тиснути на „Аль-Каїду“, ІД („Ісламська держава“) та інші групи в регіоні, що ми робимо зараз, то, за нашими оцінками, через якийсь час вони відновлять свої можливості. Якщо зараз у них є намір, то в майбутньому у них будуть можливості здійснювати те, чого ми стали свідками 11 вересня”, — зазначив генерал.
США воюють в Афганістані з жовтня 2001 року, коли президент Джордж Буш-молодший наказав завдати ракетно-бомбові удари по цілям в цій країні. Рішення було обгрунтовано необхідністю знищити угруповання “Аль-Каїда”, бойовики якої за місяць до того — 11 вересня — здійснили теракти в Нью-Йорку і Вашингтоні, що забрали життя 3 тисяч чоловік.
Війна в Афганістані обійшлася американській скарбниці, за оцінками Пентагону, вже більш ніж в 680 млрд доларів. В ході цієї кампанії загинули близько 2,35 тисяч американських військовослужбовців, ще понад 20 тисяч отримали поранення. Операція в Афганістані стала найтривалішим військовим конфліктом, в якому коли-небудь брали участь Сполучені Штати.
Як повідомляв УНН, у Пентагоні заявили, що погано уявляють собі продовження ДСНО з Росією.