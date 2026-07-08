США потратили более триллиона долларов на защиту Европы от россии - Трамп
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон потратил более триллиона долларов на защиту европейских союзников. Он подчеркнул непропорциональное финансовое бремя США в НАТО.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон потратил более триллиона долларов на защиту европейских союзников от россии, однако в ответ не получил достаточной поддержки. Об этом он сказал на полях саммита НАТО, передает УНН.
Детали
Трамп подчеркнул, что США несут непропорциональное финансовое бремя в рамках Альянса.
Мы потратили более триллиона долларов, чтобы защитить эти страны от россии. Это даже не наша война - нас разделяет океан. Но когда помощь понадобилась нам, они не были рядом
Он добавил, что намерен поднять этот вопрос во время встреч с союзниками по НАТО.
Трамп снова обвинил союзников в несправедливом финансировании НАТО08.07.2026, 11:55 • 3168 просмотров