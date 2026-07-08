США потратили более триллиона долларов на защиту Европы от россии - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон потратил более триллиона долларов на защиту европейских союзников от россии, однако в ответ не получил достаточной поддержки. Об этом он сказал на полях саммита НАТО, передает УНН.

Детали

Трамп подчеркнул, что США несут непропорциональное финансовое бремя в рамках Альянса.

Мы потратили более триллиона долларов, чтобы защитить эти страны от россии. Это даже не наша война - нас разделяет океан. Но когда помощь понадобилась нам, они не были рядом - заявил президент США.

Он добавил, что намерен поднять этот вопрос во время встреч с союзниками по НАТО.

Трамп снова обвинил союзников в несправедливом финансировании НАТО