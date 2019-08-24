США планируют открыть генконсульство в Гренландии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Госдепартамент направил в Конгресс письмо с предложением об открытии генерального консульства страны в Гренландии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
По данным агентства, инициативу по открытию генконсульства Госдепартамент объясняет планами по расширению присутствия США в Арктике.
Американское генконсульство впервые было открыто в Гренландии в 1940 году в период нацистской оккупации Дании, затем было закрыто в 1953 году.
Новое генконсульство США планируют открыть в 2020 году в Нууке, столице острова, территория которого находится в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии.
Напомним, Дания и Гренландия договорились об укреплении сотрудничества в сфере безопасности и обороны в связи с ростом стратегической роли Арктического региона и намерением президента США Дональда Трампа купить Гренландию.