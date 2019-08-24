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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 53632 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 72697 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124087 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134459 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124377 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127113 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129457 просмотра

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Актуальное
США планируют открыть генконсульство в Гренландии

США планируют открыть генконсульство в Гренландии

Киев  •  УНН

 • 9341 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Госдепартамент направил в Конгресс письмо с предложением об открытии генерального консульства страны в Гренландии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, инициативу по открытию генконсульства Госдепартамент объясняет планами по расширению присутствия США в Арктике.

Американское генконсульство впервые было открыто в Гренландии в 1940 году в период нацистской оккупации Дании, затем было закрыто в 1953 году.

Новое генконсульство США планируют открыть в 2020 году в Нууке, столице острова, территория которого находится в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии.

Напомним, Дания и Гренландия договорились об укреплении сотрудничества в сфере безопасности и обороны в связи с ростом стратегической роли Арктического региона и намерением президента США Дональда Трампа купить Гренландию.

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