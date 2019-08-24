США планують відкрити генконсульство в Гренландії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Держдепартамент направив до Конгресу лист з пропозицією про відкриття генерального консульства країни в Гренландії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
За даними агентства, ініціативу щодо відкриття генконсульства Держдепартамент пояснює планами щодо розширення присутності США в Арктиці.
Американське генконсульство вперше було відкрито в Гренландії в 1940 році в період нацистської окупації Данії, потім було закрито в 1953 році.
Нове генконсульство США планують відкрити в 2020 році в Нууці, столиці острова, територія якого перебуває в складі Королівства Данія та має права широкої автономії.
Нагадаємо, Данія і Гренландія домовилися про зміцнення співпраці у сфері безпеки та оборони у зв'язку зі зростанням стратегічної ролі Арктичного регіону і наміром президента США Дональда Трампа купити Гренландію.