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США планируют крупные поставки оружия Тайваню - СМИ

США планируют крупные поставки оружия Тайваню - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа планирует крупные поставки вооружений Тайваню, которые могут включать ракетные комплексы и противокорабельные ракеты, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Есть политическая воля осуществить крупные поставки (Тайваню - ред.)", - говорится в сообщении анонимного источника в администрации президента. Он также отметил, что они будут "более значительными, чем те, которые не были приняты при Обаме".

По информации источников, в администрации могут уйти месяцы на то, чтобы преодолеть существующие барьеры, включая позицию Пекина. При этом, они отмечают, что обсуждение данного вопроса уже началось.

Отмечается, что Белый дом отказался комментировать данную информацию.

Так, администрация бывшего президента США Барака Обамы в декабре заблокировала продажу оружия на сумму один миллиард долларов Тайваню.

Напомним, в начале декабря Д.Трамп вызвал недовольство Пекина, приняв прямой звонок от главы Тайваня Цай Инвэнь. Китай выразил официальный протест в связи с первым за десятилетие прямым разговором американского лидера с тайваньским.

Распри между континентальным Китаем и Тайванем тянутся с 1949 года. Китай считает Тайвань провинцией, отколовшейся и настаивает на воссоединении, даже если для этого потребуется применение силы.

США разорвали формальные связи с Тайванем в 1979 году.

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