США планує великі поставки зброї Тайваню - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує великі поставки озброєнь Тайваню, які можуть включати ракетні комплекси і протикорабельні ракети, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Є політична воля здійснити великі поставки (Тайваню — ред.),”- йдеться в повідомленні анонімного джерела в адміністрації президента. Він також зазначив, що вони будуть “більш значними, ніж ті, які не були прийняті при Б.Обамі”.
За інформацією джерел, у адміністрації можуть піти місяці на те, щоб подолати існуючі бар’єри, включаючи позицію Пекіна. При цьому, вони відзначають, що обговорення даного питання вже почалися.
Відзначається, що Білий дім відмовився коментувати дану інформацію.
Так, адміністрація колишнього президента США Барака Обами в грудні заблокувала продаж зброї на суму один мільярд доларів Тайваню.
Нагадаємо, на початку грудня Д.Трамп викликав невдоволення Пекіна, прийнявши прямий дзвінок від голови Тайваню Цай Інвень. Китай висловив офіційний протест у зв’язку з першою за десятиліття прямою розмовою американського лідера з тайванським.
Чвари між континентальним Китаєм і Тайванем тягнуться з 1949 року. Китай вважає Тайвань провінцією, що відкололася, і наполягає на возз’єднанні, навіть якщо для цього буде потрібно застосування сили.
США розірвали формальні зв’язки з Тайванем в 1979 році.