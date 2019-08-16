США планировали конфисковать иранское судно, задержанное в Гибралтаре
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Министерство юстиции США подало в Верховный суд Гибралтара иск о конфискации иранского танкера Grace 1, которое было задержано за нарушение санкции ЕС 4 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gibraltar Chronicle.
"Минюст США подал иск о конфискации иранского танкера Grace 1 в Гибралтаре за несколько часов перед тем, как правительство хотел отпустить", - говорится в сообщении.
Отмечается, что снятие ареста с судна должно было состояться в четверг утром, однако из-за иска американского ведомства судебное заседание Верховного суда Гибралтара отложили до 16 часов.
В суде было заявлено "о взаимной юридической помощи".
Напомним, власти Гибралтара в четверг отклонили возражения со стороны США и освободили иранский супертанкер Grace 1 из-под стражи, получив от Тегерана заверения в том, что судно не будет транспортировать нефть в Сирию.
Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что "больше нет разумных оснований полагать, что задержание судна необходимо".
Несколькими часами ранее США сообщили, что намерены заблокировать освобождения судна, которое было захвачено Великобританией 4 июля. Это обстоятельство задержала принятия решения, но главный судья Энтони Дадли заявил, что не получал письменного запроса от США.
Однако США могут попробовать задержать судно, пока оно остается в водах Гибралтара.