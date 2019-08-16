США планували конфіскувати іранське судно, затримане в Гібралтарі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Міністерство юстиції США подало до Верховного суду Гібралтару позов про конфіскацію іранського танкера Grace 1, яке було затримане за порушення санкції ЄС 4 липня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Gibraltar Chronicle.
“Мінюст США подав позов про конфіскацію іранського танкера Grace 1 у Гібралтарі за кілька годин перед тим, як уряд хотів його відпустити”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зняття арешту з судна мало відбутися у четвер вранці, проте через позов американського відомства судове засідання Верховного суду Гібралтару відклали до 16 години.
В суді було заявлено “про надання взаємної юридичної допомоги”.
Нагадаємо, влада Гібралтару в четвер відхилила заперечення з боку США і звільнила іранський супертанкер Grace 1 з-під варти, отримавши від Тегерана запевнення в тому, що судно не буде транспортувати нафту в Сирію.
Головний міністр Гібралтару Фабіан Пікардо заявив, що "більше немає розумних підстав вважати, що затримання судна необхідно".
Декількома годинами раніше США повідомили, що мають намір заблокувати звільнення судна, яке було захоплене Великою Британією 4 липня. Ця обставина затримала прийняття рішення, але головний суддя Ентоні Дадлі заявив, що не отримував письмового запиту від США.
Однак США можуть спробувати затримати судно, поки воно залишається у водах Гібралтару.