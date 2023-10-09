США подтвердили гибель 9 своих граждан в Израиле после нападения ХАМАС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Представитель Совета национальной безопасности подтвердил, что девять граждан США входят в число погибших в конфликте Израиля с ХАМАС. Об этом пишет УНН со ссылкой на статью
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«В настоящее время мы можем подтвердить смерть девяти граждан США. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией...», - говорится в заявлении Совета национальной безопасности США.
Детали
Представитель Госдепартамента Мэтт Миллер подтвердил это сообщение в разговоре с корреспондентом в эфире канала CNN.
США продолжают собирать информацию о гражданах США, вовлеченных в конфликт.
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