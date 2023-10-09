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США підтвердили загибель 9 своїх громадян в Ізраїлі після нападу ХАМАСу

США підтвердили загибель 9 своїх громадян в Ізраїлі після нападу ХАМАСу

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Представник Ради національної безпеки підтвердив, що дев'ять громадян США входять до числа тих, хто загинув у конфлікті Ізраїлю з ХАМАС. Про це пише УНН з посиланням на CNN.

Цитата

«Наразі ми можемо підтвердити смерть дев'яти громадян США. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття жертвам і сім'ям усіх постраждалих і бажаємо постраждалим якнайшвидшого одужання. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією...», - йдеться в заяві Ради національної безпеки США.

Деталі

Представник Держдепартаменту Метт Міллер підтвердив це повідомлення у розмові з кореспондентом в ефірі каналу CNN.
США продовжують збирати інформацію про громадян США, залучених до конфлікту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїль повідомляє про понад 700 загиблих і 2382 поранених, у секторі Газа фіксують 493 жертви

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