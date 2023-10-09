США підтвердили загибель 9 своїх громадян в Ізраїлі після нападу ХАМАСу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Представник Ради національної безпеки підтвердив, що дев'ять громадян США входять до числа тих, хто загинув у конфлікті Ізраїлю з ХАМАС. Про це пише УНН з посиланням на CNN.
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«Наразі ми можемо підтвердити смерть дев'яти громадян США. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття жертвам і сім'ям усіх постраждалих і бажаємо постраждалим якнайшвидшого одужання. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією...», - йдеться в заяві Ради національної безпеки США.
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Представник Держдепартаменту Метт Міллер підтвердив це повідомлення у розмові з кореспондентом в ефірі каналу CNN.
США продовжують збирати інформацію про громадян США, залучених до конфлікту.
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