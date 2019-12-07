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США подтвердили поддержку Украины перед "нормандским" саммитом

США подтвердили поддержку Украины перед "нормандским" саммитом

Киев  •  УНН

 • 12776 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. США подтверждают свою поддержку Украины во время саммита в Нормандском формате. Об этом говорится в заявлении, распространенном американским диппредставительством в Киеве в субботу, передает УНН.

“Соединенные Штаты уверяют в своей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины накануне встречи в Нормандском формате. Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины на Донбассе”, — говорится в заявлении.

Как отмечается, начиная с 2014 года США предоставили 3 миллиарда долларов на поддержку безопасности и других, не связанных с безопасностью, направлений, которые поддерживают широкий спектр украинских учреждений и организаций. “Наши программы помогли создать решающие инициативы, связанные с правоохранительными органами, борьбой с коррупцией, судебной реформой, реформой в оборонной сфере и развитием демократических институтов. Эта помощь предоставляется в соответствии с законами США и регулярно проверяется американскими инспекторами на самом высоком уровне”, — указали в посольстве США.

“Мы последовательно говорили, что долговременный успех и устойчивость Украины зависит от ее приверженности реформам, в частности борьбы с коррупцией. Чтобы достичь успеха, Украине нужны преданные чиновники и сильные антикоррупционные учреждения. Мы будем стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией, укрепляет верховенство права, создает здоровый инвестиционный климат, реформирует оборонный сектор, борется с дезинформацией и принимает необходимые меры для обеспечения окончательной победы тех, кто стоит на стороне справедливости и достоинства”, — отметили в американском диппредставительстве.

Ранее сегодня, 7 декабря, Президент Зеленский собрал закрытое заседание СНБО перед “нормандским” саммитом.

“Нормандская” встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Последний раз встреча в “нормандском формате” на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.

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