США підтвердили підтримку України перед "нормандським" самітом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. США підтверджують свою підтримку України під час саміту у Нормандському форматі. Про це йдеться у заяві, поширеній американським диппредставництвом у Києві у суботу, передає УНН.
"Сполучені Штати запевняють у своїй непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України напередодні зустрічі у Нормандському форматі. Сполучені Штати працюватимуть із союзниками та партнерами, щоб і надалі змушувати Росію виконувати взяті на себе зобов’язання та розпочати процес мирного відновлення повного суверенітету України на Донбасі", - йдеться у заяві.
Як зазначається, починаючи з 2014 року США надали 3 мільярди доларів на підтримку безпеки та інших, не пов’язаних з безпекою, напрямків, які підтримують широкий спектр українських установ та організацій. "Наші програми допомогли започаткувати вирішальні ініціативи, пов’язані з правоохоронними органами, боротьбою з корупцією, судовою реформою, реформою в оборонній сфері та розбудовою демократичних інститутів. Ця допомога надається відповідно до законів США і регулярно перевіряється американськими інспекторами на найвищому рівні", - вказали у посольстві США.
"Ми послідовно говорили, що довготривалий успіх та стійкість України залежить від її прихильності до реформ, зокрема боротьби з корупцією. Щоб досягти успіху, Україні потрібні віддані урядовці та сильні антикорупційні установи. Ми стоятимемо пліч-о-пліч з Україною, допоки вона бореться з російською агресією, зміцнює верховенство права, створює здоровіший інвестиційний клімат, реформує оборонний сектор, бореться з дезінформацією та вживає необхідних заходів для забезпечення остаточної перемоги тих, хто стоїть на боці справедливості та гідності", - зазначили в американському диппредставництві.
Раніше сьогодні, 7 грудня, Президент Зеленський зібрав закрите засідання РНБО перед "нормандським" самітом.
"Нормандська" зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним. Останній раз зустріч в "нормандському форматі" на рівні глав держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.