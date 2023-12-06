США объявили о новой военной помощи Украине в размере 175 миллионов долларов - Блинкен
Киев • УНН
США объявляют о новом пакете помощи Украине в размере 175 млн долларов, включая средства противовоздушной обороны, артиллерию и противотанковое вооружение
Соединенные Штаты сегодня объявляют о новом пакете оружия и оборудования для поддержки народа Украины, который защищает свою страну и свою свободу от агрессии россии. Об этом говорится в заявлении Государственного секретаря США Энтони Блинкена, передает УНН.
Этот пакет... предусматривает предоставление оружия и техники на сумму до 175 миллионов долларов США при ранее запланированном сокращении. Возможности, предоставляемые в сегодняшнем пакете, включают боеприпасы для противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиационные ракеты, противотанковые ракеты, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для преодоления препятствий, оборудование для защиты критически важных объектов инфраструктуры, запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт
В Госдепе отметили, что пока россия не прекратит эту войну, Соединенным Штатам важно продолжать руководить коалицией, которую построили с более чем 50 странами, которые твердо поддерживают Украину.
"Если Конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование национальной безопасности, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, который мы можем предоставить Украине. Помощь Украине в защите от российской агрессии и обеспечении ее будущего способствует интересам нашей национальной безопасности и способствует глобальной стабильности во всем мире, и нам нужно, чтобы Конгресс действовал немедленно", - говорится в заявлении Блинкена.
США объявили о новой военной помощи Украине в размере 175 миллионов долларов - Блинкен
США объявляют о новом пакете помощи Украине в размере 175 млн долларов, включая средства противовоздушной обороны, артиллерию и противотанковое вооружение.
Зеленский пригласил оборонные компании США создать "арсенал свободы" вместе с Украиной, что будет гарантировать глобальную безопасность будущим поколениям
Президент Украины Зеленский пригласил оборонные фирмы США сотрудничать с Украиной на конференции dfnc1: Us Edition, предусматривающей совместные усилия по созданию мощного "арсенала свободы" для глобальной безопасности.
Украина продолжает строить новые укрепления на границе с Беларусью
Украина укрепляет свои пограничные укрепления с Беларусью, постоянно возводя новые оборонительные сооружения. Пограничники круглосуточно контролируют ситуацию.
Президент Байден планирует объявить о пакете помощи Украине в размере 175 миллионов долларов
Президент Байден намерен объявить о выделении Украине помощи в размере 175 миллионов долларов и будет призывать Конгресс одобрить его запрос на финансирование национальной безопасности.
Несмотря на похолодание: до конца этой недели дефицита в энергосистеме не ожидается - Укрэнерго
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщает, что на этой неделе в энергосистеме Украины не ожидается дефицита электроэнергии, несмотря на увеличение потребления и холодную погоду.
Украина и Австрия обсуждают ядерную безопасность и поддержку украинского энерго сектора
Министр энергетики Украины Галущенко и посол Австрии Бенчио встретились, чтобы обсудить ядерную безопасность и энергетическое сотрудничество. Они подчеркнули глобальные проблемы ядерной безопасности, и Украина поблагодарила Австрию за финансирование миссии МАГАТЭ.
Вспышка инфекции в Полтаве: отравившиеся студенты находятся в состоянии средней тяжести
Студенты, госпитализированные с отравлением в Полтавском юридическом институте, находятся в состоянии средней тяжести. Медицинские службы и полиция продолжают расследование острой вспышки кишечника, связанной со студенческим кафе.
"Правительство допустило ошибки": бывший премьер-министр Борис Джонсон на слушаниях извинился перед семьями жертв Covid
Бывший премьер-министр Борис Джонсон извинился за ошибки правительства в борьбе с COVID-19 в ходе расследования, признав недооценку кризиса. Он выразил сожаление по поводу числа погибших от пандемии в Великобритании.
Херсон снова под обстрелом: оккупанты атакуют с временно оккупированного левого берега
Днепровский район Херсона под обстрелом. Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега.
Нацгвардейцы дроном-камикадзе уничтожили новейший российский ЗРК Витязь на Херсонщине
Национальная гвардия Украины уничтожила новейший российский зенитно-ракетный комплекс з-350 в Херсонской области.