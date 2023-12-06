США объявили о новой военной помощи Украине в размере 175 миллионов долларов - Блинкен

Соединенные Штаты сегодня объявляют о новом пакете оружия и оборудования для поддержки народа Украины, который защищает свою страну и свою свободу от агрессии россии. Об этом говорится в заявлении Государственного секретаря США Энтони Блинкена, передает УНН.

Этот пакет... предусматривает предоставление оружия и техники на сумму до 175 миллионов долларов США при ранее запланированном сокращении. Возможности, предоставляемые в сегодняшнем пакете, включают боеприпасы для противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиационные ракеты, противотанковые ракеты, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для преодоления препятствий, оборудование для защиты критически важных объектов инфраструктуры, запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт - говорится в заявлении.

В Госдепе отметили, что пока россия не прекратит эту войну, Соединенным Штатам важно продолжать руководить коалицией, которую построили с более чем 50 странами, которые твердо поддерживают Украину.

"Если Конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование национальной безопасности, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, который мы можем предоставить Украине. Помощь Украине в защите от российской агрессии и обеспечении ее будущего способствует интересам нашей национальной безопасности и способствует глобальной стабильности во всем мире, и нам нужно, чтобы Конгресс действовал немедленно", - говорится в заявлении Блинкена.