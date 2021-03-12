США не будет поставлять вакцины AstraZeneca в ЕС - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Вашингтон заявил, что не будет поставлять Европейскому Союзу вакцины от AstraZeneca против COVID-19, произведенные в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
США сообщили, что “на данный момент времени” не будут доставлять вакцины AstraZeneca в ЕС. Заявляют, что это может осложнить планы вакцинации в 27 странах ЕС, с января борются с задержками в поставках производителей вакцин.
В начале этого года AstraZeneca заявила ЕС, сократит свои поставки во втором квартале по меньшей мере наполовину до менее чем 90 млн доз. Однако позже AstraZeneca предложила частично восполнить пробел вакцинами, произведенными за пределами Европы, в том числе в США.
Позиция США может поставить под угрозу попытки AstraZeneca приблизить поставки в своих договорных обязательств с ЕС на 180 млн доз во втором квартале.
Президент США Джо Байден заявил, что правительство США сначала даст американцам вакцины против COVID-19, а тогда любой избыток будет разделен с миром.
Напомним
Италия, Исландия, Дания и Норвегия приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за появления тромбов в вакцинированных. В ЕС возложили ответственность за сбои поставок вакцины на производителей.