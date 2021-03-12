США не постачатиме вакцини AstraZeneca до ЄС - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Вашингтон заявив, що не буде поставляти Європейському Союзу вакцини від AstraZeneca проти COVID-19, вироблені у США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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США повідомили , що “на даний момент часу” не будуть доставляти вакцини AstraZeneca до ЄС. Заявляють, що це може ускладнити плани вакцинації у 27 країнах ЄС, які з січня борються із затримками у поставках виробників вакцин.
На початку цього року AstraZeneca заявила ЄС, що скоротить свої поставки у другому кварталі щонайменше наполовину до менш ніж 90 мільйонів доз. Однак пізніше AstraZeneca запропонувала частково заповнити прогалину вакцинами, виробленими за межами Європи, в тому числі в США.
Позиція США може поставити під загрозу спроби AstraZeneca наблизити поставки до своїх договірних зобов’язань з ЄС на 180 мільйонів доз у другому кварталі.
Президент США Джо Байден заявив, що уряд США спочатку дасть американцям вакцини проти COVID-19, а тоді будь-який надлишок буде поділений зі світом.
Нагадаємо
Італія, Ісландія, Данія та Норвегія призупинили вакцинацію від COVID-19 препаратом AstraZeneca через появу тромбів у вакцинованих. В ЄС поклали відповідальність за збої постачання вакцини на виробників.