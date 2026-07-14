США наносят новые удары по Ирану перед началом блокады

Центральное командование США сообщило, что американские военные начинают дальнейшие атаки на Иран, передает УНН.

Сегодня в 15:00 по восточному времени (22:00 по Киеву - ред.) силы Центрального командования США начали дополнительный раунд ударов по Ирану, чтобы продолжить ослабление иранских возможностей, используемых для атак на коммерческое судоходство в Ормузском проливе - говорится в сообщении Центрального командования в X.

В сообщении также указано, что удары происходят, поскольку американские войска готовятся восстановить морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов. Блокада вступает в силу в 16:00 по восточному времени (23:00 по киевскому времени).

Иранское государственное информационное агентство IRNA сообщает о звуках трех последовательных взрывов в Бендер-Аббасе.

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