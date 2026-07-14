США завершили третью ночь ударов по Ирану, Тегеран атаковал базу в Бахрейне и Иорданию

США завершили третью подряд ночь массированных ударов по военным объектам Ирана, а Тегеран в ответ атаковал американскую базу в Бахрейне и заявил о поражении танкеров в Ормузском проливе. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

По данным Центрального командования США (CENTCOM), американские войска завершили очередную пятичасовую операцию, в ходе которой высокоточными боеприпасами были поражены военные цели в Бушере, Чах-Бахаре, Джаске, Конараке, на острове Абу-Муса и в Бендер-Аббасе. В CENTCOM заявили, что удары были направлены на системы береговой обороны, ракетные комплексы, беспилотники и морские возможности Ирана, которые используются для атак на коммерческое судоходство.

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В ответ Иран осуществил несколько волн ракетных и беспилотных атак по Бахрейну. В стране дважды объявляли воздушную тревогу, а власти призвали население немедленно направляться в укрытия. Корпус стражей исламской революции заявил об уничтожении складов с оружием, центра спутниковой связи и здания, где якобы находились американские военные на базе Джуффейр. В то же время независимого подтверждения этих заявлений пока нет.

Кроме того, Иордания сообщила о перехвате четырех иранских ракет, обломки которых упали на территории страны. Также иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что его силы поразили и вывели из строя два танкера в Ормузском проливе. Независимого подтверждения этой информации также пока нет.

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