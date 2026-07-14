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Почти 80% американцев ожидают затяжной войны США с Ираном – опрос Reuters/Ipsos

Киев • УНН

 • 2128 просмотра

79% американцев считают, что война с Ираном будет долгой, тогда как 37% поддержали возобновление ударов. Опрос Reuters/Ipsos показал, что 60% прогнозируют рост цен на топливо из-за конфликта.

Почти 80% американцев ожидают затяжной войны США с Ираном – опрос Reuters/Ipsos

Подавляющее большинство американцев считает, что война между США и Ираном продлится еще долго на фоне нового обострения конфликта и восстановления Вашингтоном морской блокады Ирана. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, пишет УНН.

Детали

Согласно исследованию, 79% опрошенных считают, что военное противостояние продлится в течение длительного времени. Для сравнения, в конце марта такого мнения придерживались 65% респондентов. Лишь 18% американцев ожидают, что война завершится в ближайшие недели. В то же время 37% опрошенных поддержали возобновление американских ударов по Ирану, которые США объясняют ответом на атаки против коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

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Опрос также показал, что 60% респондентов прогнозируют рост цен на топливо в течение следующего года из-за конфликта, а половина считает, что война не оправдывает своих экономических затрат. Исследование проводилось среди 1019 взрослых американцев, а погрешность составляет около четырех процентных пунктов.

Reuters отмечает, что обострение конфликта происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о восстановлении морской блокады Ирана и введении 20-процентной компенсации за грузы, проходящие через Ормузский пролив.

На этом фоне республиканские стратеги предупреждают, что возможное подорожание топлива может негативно сказаться на позициях Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США.

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Степан Гафтко

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Республиканская партия (Соединенные Штаты)
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Reuters
Дональд Трамп
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Иран