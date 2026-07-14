Рубио заявил, что США не позволят Ирану ввести сборы за проход через Ормузский пролив

США не поддержат введение Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив, который является международным водным путем. Об этом ранее заявил государственный секретарь США Марко Рубио после встречи с лидерами стран Персидского залива, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Заявление Рубио прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении восстановить морскую блокаду Ирана и ввести 20-процентную компенсацию за грузы, перевозимые через Ормузский пролив. Госсекретарь подчеркнул, что международные морские пути не могут быть объектом односторонних сборов.

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Это международный водный путь. Нет ни одной страны на Земле, которая бы поддерживала необходимость платить деньги за прохождение проливами – сказал Рубио журналистам в Бахрейне 25 июня.

Он также отметил, что страны Персидского залива не поддерживают никаких сборов или платежей за пользование международными водами.

Президент ясно дал понять, что этого не произойдет. Это не будет частью этого. Это не может быть частью этого – подчеркнул государственный секретарь США.

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