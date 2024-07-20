Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не исключал, что Белый дом изменит ограничения на удары Украины американским оружием вглубь российской территории. Он отметил, что пока что позиция остается неизменной. Об этом Салливан сказал на Аспенском форуме по безопасности, передает УНН.

Детали

«Я не могу дать вам однозначного ответа на этот вопрос, однако могу сказать, что, согласно текущей позиции нашего президента, обстоятельства изменились. Россия предприняла новое наступление на Харьков через границу Украины, и здравый смысл требовал того, чтобы дать Украине возможность наносить ответные удары сказал Салливан.

Контекст

В мае США ограниченно разрешили Украине наносить удары американским оружием по территории РФ. Официально заявлялось, что Киеву разрешено наносить удары по территории, с которой ведется наступление. По информации Associated Press, американское оружие разрешено использовать только для ударов на 20 км от границы на Харьковщине. Также источники сообщали, что Украине запрещено использовать для атак дальнобойные ракеты ATACMS.

Салливан о разрешении США применять их оружие на территории рф: это не о географии, а о здравом смысле