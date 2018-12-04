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США намерены выработать в Брюсселе общую позицию НАТО относительно Керченского пролива

Киев  •  УНН

 • 10368 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Соединенные Штаты намерены выработать в ходе встречи на уровне глав МИД 29 стран НАТО, которая пройдет во вторник в Брюсселе, общую позицию альянса по инциденту между военными кораблями Украины и России в Керченском проливе и призвать европейских союзников “проявить лидерство” в этом вопросе. Об этом заявил в понедельник представитель Государственного департамента высокого ранга в ходе брифинга для журналистов в преддверии визита в Брюссель госсекретаря США Майкла Помпео. Его текст распространило американское внешнеполитическое ведомство, сообщает УНН.

“У нас будет несколько сессий... по Украине и Грузии. На этой сессии мы намерены опираться на недавние заявления США, которые призывают российские власти отпустить задержанных членов экипажа и корабли, которые были взяты под арест в ходе недавнего инцидента в Керченском проливе. Мы призываем европейских союзников проявить лидерство для разрешения проблемы, которая возникла у Европы на ее собственном “заднем дворе”, — сообщил он.

“В последние несколько дней мы работали в тесной координации с нашими европейскими союзниками как в формате НАТО, так и в формате ЕС, и сейчас мы сфокусированы на том, чтобы дать ответ от лица всего альянса, чтобы ответ на произошедшее в Керченском проливе был соответствующего масштаба”, — подчеркнул дипломат. “Соединенные Штаты делают и продолжат делать многое для украинцев, но мы хотим убедиться в том, чтобы по итогам этой недели у нас была общая позиция, и мы работали бы с союзниками над всеобъемлющим ответом”, — добавил представитель Госдепартамента.

Напоминаем, китайские государственные СМИ считают, что “Украина потеряет больше всего” от конфликта РФ и Запада.

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