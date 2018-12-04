“У нас будет несколько сессий... по Украине и Грузии. На этой сессии мы намерены опираться на недавние заявления США, которые призывают российские власти отпустить задержанных членов экипажа и корабли, которые были взяты под арест в ходе недавнего инцидента в Керченском проливе. Мы призываем европейских союзников проявить лидерство для разрешения проблемы, которая возникла у Европы на ее собственном “заднем дворе”, — сообщил он.

“В последние несколько дней мы работали в тесной координации с нашими европейскими союзниками как в формате НАТО, так и в формате ЕС, и сейчас мы сфокусированы на том, чтобы дать ответ от лица всего альянса, чтобы ответ на произошедшее в Керченском проливе был соответствующего масштаба”, — подчеркнул дипломат. “Соединенные Штаты делают и продолжат делать многое для украинцев, но мы хотим убедиться в том, чтобы по итогам этой недели у нас была общая позиция, и мы работали бы с союзниками над всеобъемлющим ответом”, — добавил представитель Госдепартамента.

Напоминаем, китайские государственные СМИ считают, что “Украина потеряет больше всего” от конфликта РФ и Запада.