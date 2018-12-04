США мають намір виробити в Брюсселі спільну позицію НАТО щодо Керченської протоки

“У нас буде кілька сесій ... по Україні і Грузії. На цій сесії ми маємо намір спиратися на недавні заяви США, які закликають російську владу відпустити затриманих членів екіпажу і кораблі, які були взяті під арешт в ході недавнього інциденту в Керченській протоці. Ми закликаємо європейських союзників проявити лідерство для вирішення проблеми, яка виникла у Європи на її власному “задньому дворі”, — повідомив він.

“В останні кілька днів ми працювали в тісній координації з нашими європейськими союзниками як в форматі НАТО, так і в форматі ЄС, і зараз ми сфокусовані на тому, щоб дати відповідь від імені всього альянсу, щоб відповідь на те, що сталося в Керченській протоці була відповідного масштабу”, — підкреслив дипломат. “Сполучені Штати роблять і продовжать робити багато для українців, але ми хочемо переконатися в тому, щоб за підсумками цього тижня у нас була спільна позиція, і ми працювали б з союзниками над всеосяжною відповіддю”, — додав представник Держдепартаменту.

Нагадуємо, китайські державні ЗМІ вважають, що “Україна втратить найбільше” від конфлікту РФ і Заходу.