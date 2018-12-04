США мають намір виробити в Брюсселі спільну позицію НАТО щодо Керченської протоки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сполучені Штати мають намір виробити в ході зустрічі на рівні глав МЗС 29 країн НАТО, яка пройде у вівторок в Брюсселі, спільну позицію альянсу щодо інциденту між військовими кораблями України і Росії в Керченській протоці і закликати європейських союзників “проявити лідерство” в цьому питанні. Про це заявив у понеділок представник Державного департаменту високого рангу в ході брифінгу для журналістів напередодні візиту в Брюссель держсекретаря США Майкла Помпео. Його текст розповсюдило американське зовнішньополітичне відомство, повідомляє УНН.
“У нас буде кілька сесій ... по Україні і Грузії. На цій сесії ми маємо намір спиратися на недавні заяви США, які закликають російську владу відпустити затриманих членів екіпажу і кораблі, які були взяті під арешт в ході недавнього інциденту в Керченській протоці. Ми закликаємо європейських союзників проявити лідерство для вирішення проблеми, яка виникла у Європи на її власному “задньому дворі”, — повідомив він.
“В останні кілька днів ми працювали в тісній координації з нашими європейськими союзниками як в форматі НАТО, так і в форматі ЄС, і зараз ми сфокусовані на тому, щоб дати відповідь від імені всього альянсу, щоб відповідь на те, що сталося в Керченській протоці була відповідного масштабу”, — підкреслив дипломат. “Сполучені Штати роблять і продовжать робити багато для українців, але ми хочемо переконатися в тому, щоб за підсумками цього тижня у нас була спільна позиція, і ми працювали б з союзниками над всеосяжною відповіддю”, — додав представник Держдепартаменту.
Нагадуємо, китайські державні ЗМІ вважають, що “Україна втратить найбільше” від конфлікту РФ і Заходу.