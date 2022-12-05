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США будут иметь дело с Израилем на основе политики, а не "отдельных личностей" - Блинкен

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента США Джо Байдена будет взаимодействовать с новым израильским правительством в соответствии с его политикой, а не ввиду конкретных министров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Цитата

«Мы будем оценивать правительство по политике, которую оно проводит, а не по отдельным личностям, и мы будем придерживаться взаимных стандартов, которые мы установили за последние семь десятилетий наших отношений», — сказал Блинкен.

Детали

Госсекретарь США добавил, что администрация приветствует публичное обещание нового премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что новое правительство будет работать на благо всех жителей Израиля.

«Как президент Байден сказал Нетаньяху, мы ожидаем, что новое израильское правительство будет работать с нами для продвижения наших общих демократических ценностей. Мы будем продолжать поддерживать права ЛГБТК и одинаковое осуществление правосудия для всех граждан Израиля», — отметил Блинкен.

Он добавил, что администрация будет говорить с новым правительством открыто и уважительно, «как и должны партнеры».

Отмечается, что это первый публичный и официальный комментарий чиновника администрации Байдена о составе нового израильского правительства, в которое войдут министры от ультраправых. Многие из этих политиков известны своей антиарабской или анти-ЛГБТ-риторикой, отмечает издание.

Дополнение

В ноябре бывший премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху получил официальный мандат на формирование нового правительства, после победы на выборах.

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