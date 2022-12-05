США матимуть справу з Ізраїлем на основі політики, а не "окремих особистостей" - Блінкен

Цитата

«Ми будемо оцінювати уряд за політикою, яку він проводить, а не за окремими особистостями, і ми дотримуватимемося взаємних стандартів, які ми встановили за останні сім десятиліть наших відносин», — сказав Блінкен.

Деталі

Держсекретар США додав, що адміністрація вітає публічну обіцянку нового прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу про те, що новий уряд працюватиме на благо всіх жителів Ізраїлю.

«Як президент Байден сказав Нетаньягу, ми очікуємо, що новий ізраїльський уряд працюватиме з нами для просування наших спільних демократичних цінностей. Ми продовжуватимемо підтримувати права ЛГБТК та однакове здійснення правосуддя для всіх громадян Ізраїлю», — зазначив Блінкен.

Він додав, що адміністрація говоритиме з новим урядом відкрито та шанобливо, «як і мають партнери».

Зазначається, що це перший публічний та офіційний коментар високопосадовця адміністрації Байдена про склад нового ізраїльського уряду, до якого увійдуть міністри від ультраправих. Багато хто з цих політиків відомі своєю антиарабською або анти-ЛГБТ-риторикою, відзначає видання.

Доповнення

У листопаді колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу отримав офіційний мандат на формування нового уряду, після перемоги на виборах.