США матимуть справу з Ізраїлем на основі політики, а не "окремих особистостей" - Блінкен
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена взаємодіятиме з новим ізраїльським урядом відповідно до його політики, а не зважаючи на конкретних міністрів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Axios.
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«Ми будемо оцінювати уряд за політикою, яку він проводить, а не за окремими особистостями, і ми дотримуватимемося взаємних стандартів, які ми встановили за останні сім десятиліть наших відносин», — сказав Блінкен.
Деталі
Держсекретар США додав, що адміністрація вітає публічну обіцянку нового прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу про те, що новий уряд працюватиме на благо всіх жителів Ізраїлю.
«Як президент Байден сказав Нетаньягу, ми очікуємо, що новий ізраїльський уряд працюватиме з нами для просування наших спільних демократичних цінностей. Ми продовжуватимемо підтримувати права ЛГБТК та однакове здійснення правосуддя для всіх громадян Ізраїлю», — зазначив Блінкен.
Він додав, що адміністрація говоритиме з новим урядом відкрито та шанобливо, «як і мають партнери».
Зазначається, що це перший публічний та офіційний коментар високопосадовця адміністрації Байдена про склад нового ізраїльського уряду, до якого увійдуть міністри від ультраправих. Багато хто з цих політиків відомі своєю антиарабською або анти-ЛГБТ-риторикою, відзначає видання.
Доповнення
У листопаді колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу отримав офіційний мандат на формування нового уряду, після перемоги на виборах.