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США хотят арестовать яхту российского миллиардера в Дубае - NYT

США хотят арестовать яхту российского миллиардера в Дубае - NYT

Киев • УНН

 • 1026465 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. США рассматривают возможность ареста пришвартованной в Дубае яхты Madame Gu стоимостью 156 миллионов долларов. Судно связывают с российским олигархом и депутатом государственной думы рф андреем скочем, который дважды попадал под санкции Соединенных Штатов, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

В июне 2022 года Министерство юстиции США наложило санкции на Madame Gu, которая, вероятно, принадлежит Скочу. Это означает, что судно не может использовать американские компании для своего обслуживания, нанимать граждан США. По словам источников издания, в настоящее время Вашингтон принимает меры по аресту яхты, впрочем, это будет дипломатически нелегко.

Сообщается, что Соединенные Штаты не могут конфисковать собственность в суверенной стране без разрешения ее правительства. По словам американских чиновников, ОАЭ заняли более дружественную позицию по отношению к Москве и отказываются от сотрудничества с США для преследования олигархов. В свою очередь, кремль также использует контролируемые олигархами компании в Эмиратах для приобретения военной техники для войны против Украины, сообщил западный чиновник, принимающий участие в усилиях по санкциям против россии.

Официальные лица Эмиратов не дали конкретных комментариев по поводу Madame Gu, но заявили, что их ролью является  "защищать целостность мировой финансовой системы".

NYT напоминает, что российский олигарх Андрей Скоч дважды попадал под действие санкций США — в 2018 и после полномасштабного вторжения рф в Украину за его "давние связи с российскими организованными преступными группами".  По словам собеседников издания, Вашингтон будет преследовать принадлежащие олигархам активы, продажа которых может быть использована для помощи Украине.

Цитата

"Официальные лица США, вероятно, используют возбужденное ими дело об аресте бизнес-джета Airbus стоимостью 90 миллионов долларов, связанного со Скочем в августе, как план для ареста Madame Gu. Это означает, что следователи будут стремиться показать, что владелец суда или компании, предоставляющие ему услуги, пересекались с финансовой системой США", - отметили журналисты.

Напомним

В конце августа этого года роскошная яхта, когда-то принадлежавшая "подсанкционному" российскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, ушла с молотка на Гибралтаре на первом публичном аукционе по продаже актива, конфискованного с начала войны в Украине.

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