США хочуть заарештувати яхту російського мільярдера у Дубаї - NYT

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У червні 2022 року Міністерство юстиції США наклало санкції на Madame Gu, яка, ймовірно, належить Скочу. Це означає, що судно не може використовувати американські компанії для свого обслуговування, наймати громадян США. За словами джерел видання, наразі Вашингтон вживає заходів для арешту яхти, втім це буде дипломатично нелегко.

Зазначається, що Сполучені Штати не можуть конфіскувати власність у суверенній країні без дозволу її уряду. За словами американських чиновників, ОАЕ зайняли більш дружню позицію щодо москви та відмовляються від співпраці зі США для переслідування олігархів. Своєю чергою, кремль також використовує контрольовані олігархами компанії в Еміратах для придбання військової техніки для війни проти України, повідомив західний чиновник, який бере участь у зусиллях щодо санкцій проти росії.

Офіційні особи Еміратів не дали конкретних коментарів щодо Madame Gu, але заявили, що їх роллю є "захищати цілісність світової фінансової системи".

NYT нагадує, що російський олігарх Андрій Скоч двічі потрапляв під дію санкцій США — у 2018 та після повномасштабного вторгнення рф в Україну за його "давні зв'язки з російськими організованими злочинними групами". За словами співрозмовників видання, Вашингтон переслідуватиме активи, що належать олігархам, продаж яких може бути використаний для допомоги Україні.

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"Офіційні особи США, ймовірно, використають порушену ними справу про арешт бізнес-джета Airbus вартістю 90 мільйонів доларів, пов'язаного зі Скочем у серпні, як план для арешту Madame Gu. Це означає, що слідчі прагнутимуть показати, що власник судна або компанії, які надають йому послуги, перетиналися із фінансовою системою США", - зазначили журналісти.

Нагадаємо

Наприкінці серпня цього року розкішна яхта, яка колись належала "підсанкційному" російському мільярдеру дмитру пумп'янському, пішла з молотка на Гібралтарі на першому публічному аукціоні з продажу активу, конфіскованого з початку війни в Україні.