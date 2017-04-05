США и Европа беззащитны перед российскими ракетами – американское командование
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. У США и их союзников в Европе нет возможности обеспечить свою защиту в случае одновременного пуска Россией большого числа крылатых ракет наземного базирования. Об этом на заседании комитета по делам вооруженных сил американського Сената заявил глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“У нас нет никакой защиты” от этой угрозы, сказал генерал. Он отметил, что особенно это касается “обороны европейских союзников”.
По словам Д.Хайтена, одна крылатая ракета сама по себе не представляет существенной опасности, однако массовый их пуск все меняет.
Генерал заметил, что речь идет о вооружениях, которые РФ разместила на своей территории в нарушение договора с США о ракетах средней и малой дальности.
При этом он признал, что Москва выполняет условия другого договора с Вашингтоном — о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Соглашение предусматривает сокращение Россией и США числа ядерных боезарядов до 1550 единиц к февралю 2018 года.
Напомним, 30 марта на заседании Совета Россия — НАТО стороны обменялись информацией о российских частях на западе РФ и войсковых группировках, которые разворачивает НАТО в Польше и странах Балтии.