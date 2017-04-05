США и Европа беззащитны перед российскими ракетами – американское командование

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 72603 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109926 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167980 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123384 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120887 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114748 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105756 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107358 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103809 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158777 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США и Европа беззащитны перед российскими ракетами – американское командование

США и Европа беззащитны перед российскими ракетами – американское командование

Киев  •  УНН

 • 9586 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. У США и их союзников в Европе нет возможности обеспечить свою защиту в случае одновременного пуска Россией большого числа крылатых ракет наземного базирования. Об этом на заседании комитета по делам вооруженных сил американського Сената заявил глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“У нас нет никакой защиты” от этой угрозы, сказал генерал. Он отметил, что особенно это касается “обороны европейских союзников”.

По словам Д.Хайтена, одна крылатая ракета сама по себе не представляет существенной опасности, однако массовый их пуск все меняет.

Генерал заметил, что речь идет о вооружениях, которые РФ разместила на своей территории в нарушение договора с США о ракетах средней и малой дальности.

При этом он признал, что Москва выполняет условия другого договора с Вашингтоном — о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Соглашение предусматривает сокращение Россией и США числа ядерных боезарядов до 1550 единиц к февралю 2018 года.

Напомним, 30 марта на заседании Совета Россия — НАТО стороны обменялись информацией о российских частях на западе РФ и войсковых группировках, которые разворачивает НАТО в Польше и странах Балтии.

 

 

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