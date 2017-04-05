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США і Європа беззахисні перед російськими ракетами – американське командування

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. У США та їх союзників у Європі немає можливості забезпечити свій захист у разі одночасного пуску Росією великої кількості крилатих ракет наземного базування. Про це на засіданні комітету у справах збройних сил американського Сенату заявив глава Стратегічного командування ЗС США генерал Джон Хайтен, передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.

“У нас немає ніякого захисту” від цієї загрози, сказав генерал. Він зазначив, що особливо це стосується “оборони європейських союзників”.

За словами Д.Хайтена, одна крилата ракета не представляє суттєвої небезпеки, проте масовий їх пуск усе змінює.

Генерал зауважив, що йдеться про озброєння, які РФ розмістила на своїй території в порушення договору зі США про ракети середньої і малої дальності.

При цьому він визнав, що Москва виконує умови іншого договору з Вашингтоном — про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III). Угода передбачає скорочення Росією і США кількості ядерних боєзарядів до 1550 одиниць до лютого 2018 року.

Нагадаємо, 30 березня на засіданні Ради Росія — НАТО сторони обмінялися інформацією про російські частини на заході РФ та військові угруповання, які розгортає НАТО в Польщі та країнах Балтії.

 

 

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