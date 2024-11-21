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Актуальное
США и ЕС расходятся во мнениях относительно повреждения кабелей в Балтийском море

США и ЕС расходятся во мнениях относительно повреждения кабелей в Балтийском море

Киев  •  УНН

 • 8774 просмотра

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США считают повреждение двух подводных кабелей в Балтийском море случайностью, тогда как ЕС подозревает диверсию. Китайское судно Yi Peng 3 пересекло оба кабеля во время инцидента.

В США убеждены, что инцидент с повреждением двух кабелей в Балтийском море не был диверсией, а скорее аварией, передает УНН со ссылкой на CNN.

Чиновники США уверены, что инцидент с разъединением в Балтийском море двух кабелей является скорее несчастным случаем, чем диверсией. В ЕС с этим не согласны. Два кабеля - BCS East-West, соединяющий Литву и Швецию, и C-Lion1, соединяющий Финляндию с Германией, были внезапно прерваны в воскресенье и понедельник.

Среди европейских лидеров были те, кто сразу выдвинул свои подозрения. Например, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что «никто не верит, что эти кабели были случайно оборваны».

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Министры иностранных дел Финляндии и Германии заявили в совместном заявлении, что они «глубоко обеспокоены» инцидентом и заявили о вероятности того, что он был частью «гибридной войны», в частности упомянув Россию в своем заявлении. Как отмечают в CNN, подобные заявления были сделаны не безосновательно.

России выдвинули обвинения в ведении гибридной войны против Европы после ряда подозрительных инцидентов, поджогов, взрывов и других актов диверсии во многих европейских странах, которые были прослежены до Москвы.

К тому же инцидент произошел через несколько недель после того, как в США заявили о подозрении, что москва, вероятно, будет целиться на подводную инфраструктуру.

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Также подозрительными были перемещения российских судов в европейских водах и значительное усиление специализированного российского секретного подразделения морской пехоты, которому было поручено исследовать морское дно.

Двое американских чиновников, которые изначально были ознакомлены с инцидентом, сообщили CNN, что не считают Россию или любую другую страну причастной к обрезанию кабелей. Впрочем, они сказали, что по их мнению, вероятно, инцидент был вызван затягиванием якоря от судна, которое проплывало рядом.

Такие аварии случались и раньше, хотя и не так быстро, как это было в воскресенье и понедельник. Однако правоохранительные органы Швеции и Финляндии имеют другое мнение об этой ситуации: они уверены, что нанесенный ущерб был преднамеренным. Поэтому, например, Национальное бюро расследований Финляндии объявило об открытии уголовного расследования по вероятным преступлениям, связанным с тяжкими преступлениями и вмешательством в связь.

Интересное судно

Однако, есть одно судно, которое все же вызвало интерес у американских властей. По данным от Kpler, отслеживающего суда, корабль под китайским флагом Yi Peng 3 пересек оба кабеля примерно в то время, когда они были оборваны.

Американский чиновник и представитель западной разведки назвали это судно причастным к инциденту, но пока не нашли никаких связей между этим кораблем и государствами или организациями, которые бы заказали подобную деятельность.

Сейчас Yi Peng 3 стоит на якоре в международных водах Каттегата, примерно в 30 милях от побережья Дании и Швеции. По словам Димитриса Ампацидиса, аналитика Kpler, Yi Peng 3 связана с Win Enterprise Ship Management и зарегистрирована как собственность Ningbo YiPeng Shipping Co Ltd.

По состоянию на 20 ноября 2024 года ни судно, ни эти организации не фигурируют в опубликованных санкционных списках. Однако исторические торговые данные показывают, что судно перевозило российский энергетический уголь и уголь из Мурманска и Находки по меньшей мере семь раз

- сказал Ампацидис.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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