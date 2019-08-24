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США и Япония достигли договоренности по торговому соглашению

США и Япония достигли договоренности по торговому соглашению

Киев  •  УНН

 • 9558 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. США и Япония договорились об общих положениях торгового соглашения, которое может быть заключено до конца текущего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nikkei.

Договоренность была достигнута на прошедших в пятницу в Вашингтоне переговорах министра по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги и представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

По информации издания, Япония согласилась понизить пошлины на американскую говядину и свинину, а США в свою очередь отложат введение пошлин в 2,5% на японские автомобили.

США и Япония с апреля начали торговые переговоры в новом формате с участием Мотэги и Лайтхайзера.

Трамп уже неоднократно публично выражал недовольство дефицитом в торговле с Японией, который достигает почти 57 млрд долларов в год, и требовал от членов своей администрации выработать меры по исправлению ситуации.

Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле.

Напомним, Трамп повысил пошлины на товары из Китая.

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