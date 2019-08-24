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США і Японія досягли домовленості щодо торговельної угоди

США і Японія досягли домовленості щодо торговельної угоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. США і Японія домовилися про загальні положення торговельної угоди, яку може бути укладено до кінця поточного року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Nikkei.

Домовленість була досягнута на минулих в п'ятницю в Вашингтоні переговорах міністра з відновлення економіки Японії Тосиміцу Мотегі і представника США на торгових переговорах Роберта Лайтхайзера.

За інформацією видання, Японія погодилася знизити мита на американську яловичину і свинину, а США в свою чергу відкладуть введення мит в 2,5% на японські автомобілі.

США і Японія з квітня почали торгові переговори в новому форматі за участю Мотегі і Лайтхайзера.

Трамп уже неодноразово публічно висловлював невдоволення дефіцитом в торгівлі з Японією, який досягає майже 57 млрд доларів на рік, і вимагав від членів своєї адміністрації виробити заходи щодо виправлення ситуації.

Між країнами досі немає угоди про вільну торгівлю.

Нагадаємо, Трамп підвищив мита на товари з Китаю.

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