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США и Китай договорились о "первой фазе" торговой сделки

США и Китай договорились о "первой фазе" торговой сделки

Киев  •  УНН

 • 11911 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп и китайские чиновники в пятницу, 13 декабря, заявили о достижении в ходе двусторонних переговоров договоренности по "первой фазы" торговой сделки между двумя странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Мы договорились об очень объемную первую фазу соглашения с Китаем", - написал Трамп в Twitter,

Соглашение охватывает такие сферы, как интеллектуальная собственность, технологии, сельское хозяйство, финансовые услуги, валютные и иностранные биржи, сообщили в Белом доме, передает агентство Reuters.

США сохранят 25-ти процентные пошлины на китайские товары на общую сумму в 250 000 000 000 долларов, при этом таможенные тарифы на другие импортные позиции будут снижены до 7,5 процента. Также, по словам Трампа, Вашингтон согласился приостановить повышение пошлин на китайские товары на общую сумму в 160 000 000 000 долларов, которые должны вступить в силу в воскресенье, 15 декабря.

Представители Китая "согласились на многие структурных изменений и масштабные закупки сельскохозяйственных продуктов, энергии и промышленных товаров, а также многое другое", добавил американский президент. При этом стороны не сообщили деталей относительно объема сельскохозяйственных товаров, Китай согласился купить в США в рамках торговой сделки. Ранее Вашингтон настаивал на том, чтобы Пекин взял на себя обязательство купить американской аграрной продукции на 50 000 000 000 долларов в 2020 году.

Китайские чиновники подтвердили согласования первой фазы сделки. В ее рамках КНР будет импортировать больше американской пшеницы и кукурузы, заявил вицеминистр сельского хозяйства страны. Соглашение будет предусматривать лучшую защиту иностранных компаний в Китае и китайских компании в США, сообщили в китайском правительстве.

Напомним, торговый спор между США и Китаем продолжается с 2018 года. Два государства - крупнейшие экономики мира - неоднократно накладывали друг на друга штрафные пошлины на десятки миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп обвиняет Китай в нарушении правил честной конкуренции, от чего, по его мнению, несут убытки американские предприятия, а также в краже интеллектуальной собственности.

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