США і Китай домовилися про "першу фазу" торговельної угоди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп та китайські урядовці у п'ятницю, 13 грудня, заявили про досягнення під час двосторонніх переговорів домовленості щодо "першої фази" торговельної угоди між двома країнами. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.