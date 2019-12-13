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США і Китай домовилися про "першу фазу" торговельної угоди

США і Китай домовилися про "першу фазу" торговельної угоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп та китайські урядовці у п'ятницю, 13 грудня, заявили про досягнення під час двосторонніх переговорів домовленості щодо "першої фази" торговельної угоди між двома країнами. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

"Ми домовилися про дуже об'ємну першу фазу угоди з Китаєм", - написав Трамп у Twitter,

Угода охоплює такі сфери, як інтелектуальна власність, технології, сільське господарство, фінансові послуги, валютні та іноземні біржі, повідомили у Білому домі, передає агенція Reuters.

США збережуть 25-ти відсоткові мита на китайські товари на загальну суму у 250 мільярдів доларів, при цьому митні тарифи на інші імпортні позиції будуть знижені до 7,5 відсотка. Також, за словами Трампа, Вашингтон погодився призупинити підвищення мит на китайські товари на загальну суму в 160 мільярдів доларів, які мали набути чинності у неділю, 15 грудня.

Представники Китаю "погодились на багато структурних змін і масштабні закупівлі сільськогосподарських продуктів, енергії та промислових товарів, а також багато іншого", додав американський президент. При цьому сторони не повідомили деталей відносно обсягу сільськогосподарських товарів, які Китай погодився купити у США в рамках торговельної угоди. Раніше Вашингтон наполягав на тому, щоб Пекін взяв на себе зобов'язання купити американської аграрної продукції на 50 мільярдів доларів в 2020 році.

Китайські урядовці підтвердили погодження першої фази угоди. В її рамках КНР імпортуватиме більше американської пшениці та кукурудзи, заявив віцеміністр сільського господарства країни. Угода передбачатиме кращий захист іноземних компаній у Китаї та китайських компанії у США, повідомили у китайському уряді.

Нагадаємо, торговельна суперечка між США і Китаєм триває з 2018 року. Дві держави - найбільші економіки світу - неодноразово накладали одна на одну штрафні мита на десятки мільярдів доларів. Президент США Дональд Трамп звинувачує Китай в порушенні правил чесної конкуренції, від чого, на його думку, зазнають збитків американські підприємства, а також в крадіжці інтелектуальної власності.

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