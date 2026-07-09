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США и Иран второй день подряд обмениваются ударами после заявления Трампа

Киев • УНН

 • 890 просмотра

Американские войска поразили 90 целей в Иране, а КСИР атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне. Хрупкое перемирие оказалось под угрозой из-за эскалации конфликта.

США и Иран второй день подряд обмениваются ударами после заявления Трампа

На Ближнем Востоке второй день подряд продолжаются волны атак на фоне того, как США и Иран снова обмениваются ударами, что еще больше угрожает их хрупкому перемирию, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Американские военные заявили, что поразили 90 целей вдоль иранского побережья. Сообщалось о взрывах в нескольких иранских портах, включая Бушер, Бандар-Аббас и Сирик.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что в ответ они атаковали военные базы США в Кувейте и Бахрейне, согласно заявлению, опубликованному государственным вещателем IRIB.

Военно-морские и воздушные силы КСИР заявили о совместной атаке беспилотниками и ракетами на инфраструктуру и объекты США, включая лагерь Арифджан и авиабазу Али аль-Салем в Кувейте, а также авиабазу Шейх-Иса и Джуфейр в Бахрейне.

В Джуфейре расположена Служба поддержки ВМС США, главная база ВМС США в Персидском заливе, где базируется Пятый флот США.

КСИР заявил, что удары были нанесены в ответ на атаки США на южные прибрежные провинции Ирана и на два моста на востоке Ирана, сообщает IRIB.

Ранее КСИР заявил, что США нанесли удары по железнодорожному мосту в Аккале, районе к северо-востоку от Тегерана, сообщает полуофициальное информационное агентство Tasnim. Видео иранских СМИ, геолоцированное с помощью CNN, показывает поврежденный железнодорожный мост возле Аккалы. 

В своем заявлении CENTCOM сообщило, что американские войска нанесли удары по "90 иранским военным целям" вдоль побережья. Мост не упомянут.

США нанесли масштабные удары по Ирану: Трамп назвал это расплатой, Иран угрожает ответом09.07.26, 02:01 • 3952 просмотра

По данным властей, в четверг утром в Бахрейне и Кувейте звучали сирены, предупреждающие о приближении угрозы. Армия Кувейта заявила, что ее средства противовоздушной обороны реагируют на "враждебные ракетные угрозы и угрозы от беспилотников".

КСИР предупредил, что расширит свой ответ на другие американские базы в регионе, если США применят ответный удар, согласно заявлению, опубликованному IRIB.

Военные США заявили, что за последние два дня нанесли удары по меньшей мере по 170 целям в Иране.

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран, что удары "значительно усилятся", если он атакует больше судов в Ормузском проливе после того, как заявил, что считает перемирие "завершенным". Главный переговорщик Ирана заявил, что Иран ответит на любые атаки и что пролив "откроется только по "иранским договоренностям", а не под угрозами со стороны США".

Тем временем сегодня завершится многочасовая церемония прощания с убитым верховным лидером Али Хаменеи, и все внимание приковано к тому, появится ли на похоронах его сын и преемник Моджтаба.

Трамп: Иран просил о сделке после ударов США, но я не знаю, достойны ли они09.07.26, 06:32 • 2954 просмотра

Юлия Шрамко

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