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США нанесли масштабные удары по Ирану: Трамп назвал это расплатой, Иран угрожает ответом

Киев • УНН

 • 538 просмотра

Атаки США по Ирану в среду были масштабнее предыдущих, в частности по береговым радарам и ракетным позициям. Трамп пригрозил новыми атаками, а Иран анонсировал ответный удар.

США нанесли масштабные удары по Ирану: Трамп назвал это расплатой, Иран угрожает ответом

Атаки США на Иран в среду были масштабнее тех, что произошли накануне. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника, информирует УНН.

Детали

"Среди целей, в том числе, береговые радары Корпуса стражей исламской революции, позиции противокорабельных ракет и системы противовоздушной обороны", - цитирует Равид своего собеседника.

В свою очередь президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал американские удары по Ирану "расплатой" и пригрозил Тегерану новыми атаками.

Это была расплата за вчерашнюю бомбардировку кораблей Ираном. Если это повторится, ситуация значительно ухудшится

- написал глава Белого дома.

Тем временем в Иране анонсировали атаку на США в ответ.

"Американцы должны знать, что мы нанесем им сокрушительный удар и лишим их безопасности, где бы они ни находились в мире", - процитировало издание NourNews главу Комиссии по нацбезопасности парламента Ирана.

Напомним

Соединенные Штаты сообщили о возобновлении ударов по Ирану с целью ослабить способность Тегерана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе.

Трамп не считает, что война с Ираном "начнется снова"08.07.26, 21:16 • 2326 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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