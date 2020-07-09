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США и некоторые страны ЕС создают систему "иммунного паспорта" на основе ИФА-тестирования

США и некоторые страны ЕС создают систему "иммунного паспорта" на основе ИФА-тестирования

Киев  •  УНН

 • 21273 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Западные страны начали создавать систему "иммунного паспорта" на основе ИФА-тестирования, передает УНН со ссылкой на BBC

Суть идеи — протестировать людей на covid-19 методом ИФА, и выдать им так называемые иммунные паспорта. В таком документ будет указано, переболел ли человек коронавирусом, и, соответственно, имеет ли он антитела к covid-19.

Планируется, что наличие иммунного паспорта снимет запрет на посещение его владельцем мест большого скопления людей.

Свою систему "иммунного паспорта" уже создает Эстония. Там уже запустили онлайн-паспорта. Для получения виртуального паспорта достаточно сдать тест на антитела к covid-19 и скачать мобильное приложение.

Помимо стран ЕС идеей заинтересовались в США - там уже ряд отелей принимает отдыхающих, которые имеют такой онлайн-паспорт.

В Чили, тем временем, тоже создают систему "иммунного паспорта". Только там документ будет называться "сертификат".

Отметим, что ИФА-тестирование на covid-19 позволяет определить у человека наличие антител к вирусу. Если выявлены антитела IgG, то это означает, что пациент уже переболел. А если IgM – значит человек, болеет в данным момент.

Напомним, в Украине Минздрав анонсировал массовое ИФА-тестирование населения, так как, по оценкам главного санитарного врача, в стране может быть более 130 тыс. инфицированных коронавирусом.

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