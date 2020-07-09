США і деякі країни ЄС створюють систему "імунного паспорта" на основі ІФА-тестування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Західні країни почали створювати систему "імунного паспорта" на основі ІФА-тестування, передає УНН з посиланням на BBC.
Суть ідеї - протестувати людей на covid-19 методом ІФА, і видати їм так звані імунні паспорти. В такому документі буде вказано, чи перехворіла людина коронавірусом, і, відповідно, чи має вона антитіла до covid-19.
Планується, що наявність імунного паспорта зніме заборону на відвідування його власником місць великого скупчення людей.
Свою систему "імунного паспорта" вже створює Естонія. Там уже запустили онлайн-паспорти. Для отримання віртуального паспорта достатньо здати тест на антитіла до covid-19 і завантажити мобільний додаток.
Крім країн ЄС ідеєю зацікавилися в США - там уже низка готелів приймає відпочиваючих, які мають такий онлайн-паспорт.
У Чилі, тим часом, теж створюють систему "імунного паспорта". Тільки там документ буде називатися "сертифікат".
Відзначимо, що ІФА-тестування на covid-19 дозволяє визначити у людини наявність антитіл до вірусу. Якщо виявлені антитіла IgG, то це означає, що пацієнт вже перехворів. А якщо IgM - значить людина, хворіє в даний момент.
Нагадаємо, в Україні МОЗ анонсував масове ІФА-тестування населення, так як, за оцінками головного санітарного лікаря, в країні може бути більше 130 тис. інфікованих коронавірусом.