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США принимали участие в попытках государственного переворота в зарубежных странах: экс-посол в ООН

Киев • УНН

 • 228364 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Джон Болтон, бывший посол США в ООН и бывший советник Белого дома по национальной безопасности, во вторник признал, что помогал планировать попытки государственного переворота в зарубежных странах, передает УНН.

Детали

Болтон сделал это заявление CNN после дневных слушаний в Конгрессе по делу о нападении на Капитолий США 6 января 2021 года. Во вторник депутаты комиссии обвинили бывшего президента Дональда Трампа в подстрекательстве к насилию в последней отчаянной попытке остаться у власти после поражения на выборах 2020 года.

Однако в разговоре с журналистом CNN Джейком Теппером Болтон предположил, что Трамп недостаточно компетентен, чтобы совершить «тщательно спланированный государственный переворот», позже добавив: «Как человек, помогавший планировать государственные перевороты — не здесь, но вы знаете в других местах — это требует много работы. И это не то, чем он (Трамп) занимался».

Таппер спросил Болтона, о каких попытках он говорит.

«Я не буду вдаваться в подробности, – сказал Болтон, прежде чем вспомнить Венесуэлу. – Это оказалось неудачным. Не то, чтобы мы имели к этому какое-то отношение, но я видел, чего стоит оппозиции попытаться свергнуть незаконно избранного президента, и они потерпели неудачу», — сказал он.

В 2019 году Болтон как советник по национальной безопасности публично поддержал призыв лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо к военным поддержать его усилия по свержению президента-социалиста Николаса Мадуро, заявив, что переизбрание Мадуро было незаконным. В конце концов Мадуро остался у власти.

«Я чувствую, что есть еще что-то, о чем вы мне не говорите кроме Венесуэлы, – сказал ведущий CNN, вызвав ответ Болтона: «Я уверен, что есть».

Добавим

Многие эксперты по внешней политике в течение многих лет критиковали историю интервенций Вашингтона в других странах, начиная с его роли в свержении в 1953 году тогдашнего иранского националистически настроенного премьер-министра Мохаммеда Мосаддика и войны во Вьетнаме до его вторжений в Ирак и Афганистан.

Но для официальных лиц США очень непривычно открыто признавать свою роль в разжигании беспорядков в зарубежных странах.

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