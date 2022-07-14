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США брали участь у спробах державного перевороту у зарубіжних країнах: експосол в ООН

США брали участь у спробах державного перевороту у зарубіжних країнах: експосол в ООН

Київ • УНН

 • 228367 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Джон Болтон, колишній посол США в ООН та колишній радник Білого дому з національної безпеки, у вівторок визнав, що допомагав планувати спроби державного перевороту у зарубіжних країнах, передає УНН.

Деталі

Болтон зробив цю заяву CNN після денних слухань у Конгресі у справі про напад на Капітолій США 6 січня 2021 року. У вівторок депутати комісії звинуватили колишнього президента Дональда Трампа у підбурюванні до насильства в останній відчайдушній спробі залишитися при владі після поразки на виборах 2020 року.

Однак у розмові з журналістом CNN Джейком Теппером Болтон припустив, що Трамп недостатньо компетентний, щоб зробити «ретельно спланований державний переворот», пізніше додавши: «Як людина, яка допомагала планувати державні перевороти — не тут, але ви знаєте в інших місцях — це потребує багато роботи. І це не те, чим він (Трамп) займався».

Таппер запитав Болтона, про які спроби він говорить.

«Я не вдаватимуся в подробиці, - сказав Болтон, перш ніж згадати Венесуелу. - Це виявилося невдалим. Не те, щоб ми мали до цього якесь відношення, але я бачив, чого варто опозиції спробувати повалити незаконно обраного президента, і вони зазнали невдачі», — сказав він.

У 2019 році Болтон як радник з національної безпеки публічно підтримав заклик лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо до військових підтримати його зусилля щодо повалення президента-соціаліста Ніколаса Мадуро, заявивши, що переобрання Мадуро було незаконним. Зрештою Мадуро залишився при владі.

«Я відчуваю, що є ще щось, про що ви мені не говорите крім Венесуели, - сказав ведучий CNN, викликавши відповідь Болтона: «Я впевнений, що є».

Додамо

Багато експертів із зовнішньої політики протягом багатьох років критикували історію інтервенцій Вашингтона в інших країнах, починаючи з його ролі у поваленні в 1953 році тодішнього іранського націоналістично налаштованого прем'єр-міністра Мохаммеда Мосаддика та війни у ​​В'єтнамі до його вторгнень до Іраку та Афганістану.

Але для офіційних осіб США вкрай незвично відкрито визнавати свою роль у розпалюванні заворушень у зарубіжних країнах.

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