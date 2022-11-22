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США видят "системные" военные преступления россии в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Россияне систематически убивают, пытают и похищают украинцев, что может указывать на причастность высокопоставленных должностных лиц к военным преступлениям, заявила представитель Госдепартамента США по глобальному уголовному правосудию, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Появляется все больше свидетельств того, что российское вторжение в Украину «сопровождалось систематическими военными преступлениями, совершенными в каждом регионе, где дислоцированы российские войска», – заявила посол по особым поручениям Бет Ван Шаак.

Свидетельства из освобожденных районов указывают на «умышленные, неизбирательные и несоответствующие» нападения на гражданское население, жестокое обращение с гражданскими лицами и военнопленными, насильственное выдворение или фильтрацию украинских граждан, включая детей, в россию, а также убийства, похожие на казни, сообщила она журналистам.

«Когда мы наблюдаем такие системные действия, в том числе создание большой сети фильтрации, очень трудно представить, как эти преступления могут быть совершены без ответственности, доходящей до всей цепочки инстанций», – сказала она.

Ван Шаак представляет Соединенные Штаты в международных органах, расследующих военные преступления и другие преступления, и назвала текущую ситуацию «новым Нюрнбергским моментом», имея в виду судебные процессы над военными преступниками, проходившие в немецком городе в конце Второй мировой войны.

На брифинге она сказала, что продолжающееся девять месяцев нападение россии на Украину вызвало «беспрецедентный набор инициатив по привлечению к ответственности», в которых принимали участие многочисленные органы, а также Международный уголовный суд в Гааге.

По ее словам, органы координируют разработку приоритетов и подходов «по всем доступным юрисдикционным основаниям».

Ван Шаак отказалась сообщить, может ли путин быть привлечен к ответственности за военные преступления в Украине.

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