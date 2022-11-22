США бачать "системні" військові злочини росії в Україні

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З'являється все більше свідчень того, що російське вторгнення в Україну «супроводжувалося систематичними військовими злочинами, скоєними в кожному регіоні, де дислоковані російські війська», - заявила посол з особливих доручень Бет Ван Шаак.

Свідоцтва зі звільнених районів вказують на «навмисні, невиборчі та невідповідні» напади на громадянське населення, жорстоке поводження з цивільними особами та військовополоненими, насильницьке видворення чи фільтрацію українських громадян, включаючи дітей, до росії, а також убивства, схожі на страти, повідомила вона журналістам.

«Коли ми спостерігаємо такі системні дії, у тому числі створення великої мережі фільтрації, дуже важко уявити, як ці злочини можуть бути скоєні без відповідальності, що доходить до всього ланцюжка інстанцій», - сказала вона.

Ван Шаак представляє Сполучені Штати у міжнародних органах, які розслідують військові злочини та інші злочини, і назвала поточну ситуацію «новим Нюрнберзьким моментом», маючи на увазі судові процеси над військовими злочинцями, які проходили в німецькому місті наприкінці Другої світової війни.

На брифінгу вона сказала, що напад росії на Україну, який триває дев'ять місяців, викликав «безпрецедентний набір ініціатив із притягнення до відповідальності», в яких брали участь численні органи, а також Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

За її словами, органи координують розробку пріоритетів та підходів «з усіх доступних юрисдикційних підстав».

Ван Шаак відмовилася повідомити, чи може путін бути притягнутий до відповідальності за військові злочини в Україні.